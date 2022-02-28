 

Стали известны возможные «цели» санкций ЕС среди бизнесменов

28.02.2022, 6:33, Новости дня
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Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против высших должностных лиц государственных компаний и СМИ России, а также некоторых из богатейших людей РФ, сообщило Bloomberg.

Из опубликованного документа следует, что под ограничения могут попасть основатель и крупнейший акционер холдинга USM Алишер Усманов, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, а также председатель совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения санкций против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, передает ТАСС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.

В прошлую субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что на арест денег российских граждан и российских компаний за рубежом Москве надо будет отвечать симметрично: арестом средств иностранцев и иностранных компаний в РФ по страновому принципу, а может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях.



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