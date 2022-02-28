 

В Кремле опровергли данные о выступлении Путина с обращением

28.02.2022, 6:17, Разное
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В Кремле опровергли появившуюся информацию о срочном обращении Владимира Путина. Пресс-секретарь президента сообщил, что главнокомандующий не планировал выходить на связь по вопросу проводимой на Украине специальной военной операции.

Ранее пресса распространяла данные о том, что в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением к гражданам. Напомним, 24 февраля российский президент объявил том, что принял решение провести на территории Украины спецоперацию, целью которой является защита мирного населения в Донбассе.



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