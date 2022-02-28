За время войны в Украине погибло около 1500 оккупантов, 3000 получили ранения – Арестович

Он уточнил, что это данные на 18.00 27 февраля.

“Потери противника в личном составе составили около 4500 человек убитыми и ранеными, я подчеркиваю. Это около 1500 убитых и 3000 раненых, по нашим предварительным оценкам”, – рассказал Арестович.

Вооруженные силы Украины уничтожили 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 боевых бронированных машин, около 50 пушек, один самоходный зенитный ракетный комплекс “Бук”, четыре реактивные системы залпового огня “Град” и другую технику, сообщил советник главы Офиса президента.

“Мы продолжаем работать. Сейчас наносим удары. И думаю, что утром нас ждет еще ряд хороших новостей”, – сказал Арестович.

Министерство обороны Украины ежедневно отчитывается о потерях противника. В министерстве обороны РФ признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

Украина еще 26 февраля обратилась к Красному Кресту с просьбой помочь вывезти тела российских оккупантов.

“Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная необходимость. И мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в РФ, – сказала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. – Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, мужей было меньше. Иначе их будут тысячи”.

Министерство внутренних дел Украины создало сайт “Ищи своих” (200rf.com), где можно найти информацию о пленных и убитых российских военнослужащих в Украине. Но почти сразу этот сайт внесли в реестр запрещенных и заблокировали в РФ.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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