Мнение: О причинах полного провала Путина

Война Путина против Украины, в которую вовлечены по его прихоти сотни тысяч российских граждан, кто обманом, кто силком, ещё не закончено. Однако поражение именно России в этой войне становится всё более различимым, чем бы ни завершились боевые действия. И оно будет тяжёлым. В очередной раз «#Россия получила свою Цусиму» ©

В мировой истории совсем не ново, когда Голиаф огребает «по зубам» от Давида.

обусловлено, на мой взгляд, двумя фундаментальными элементами путинской системы – ложью и воровством.

Ложь проявляется, с одной стороны, в том, что Шойгу с его столь же талантливыми военными попросту дезинформировал Путина о простоте операции (хотя невозможность захвата и контроля такой страны как Украина, были, на мой взгляд, очевидны). Другие царедворцы объяснили Путину что народец в братской республике только и мечтает быть освобождённым от бандеровцев и нацистов – в результате оказалось, что невыполнимую задачу “продали” как вполне решаемую. С другой стороны, ложь пошла не только вверх, но и вниз, когда, похоже, солдатам вообще не объяснили, с чем им придётся столкнуться и какой сложности задачи решать. В результате стратегический провал операции был предопределён.

Воровство стало другим элементом “успеха”. На протяжении многих лет мы слышали, как перевооружается российская армия и какие страшные о…лиарды долларов направляются на модернизацию царского войска. Однако стоит просто сравнить фотографии колонны польских автомобилей, которые везут в Киев системы ПВО, с российскими БТР и грузовиками, или посмотреть на внутреннее “убранство” брошенной военной техники, чтобы понять, что никакие деньги непосредственно до войск, судя по всему, не доходили (или доходили в небольшой степени). Отчёты, естественно, были прекрасными, но это дела не меняет – по мере прибытия новых поставок вооружения с Запада положение станет намного плачевнее.

Я сейчас даже не касаюсь высочайшего боевого духа украинских защитников – о нём кремлёвские жители могли судить только по собственным стереотипам поведения – но даже не принимая его в расчёт, можно говорить о том, что вторжение было обречено. Остаётся только жалеть, что эта авантюра уже обошлась в тысячи жертв и ужасаться тому, какой оборот дело может принять в ближайшее время…

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