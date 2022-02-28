 

Поправки в конституцию Белоруссии поддержали более 65% участников референдума

28.02.2022, 6:11, Новости дня
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Внесение изменений и дополнений в конституцию Белоруссии на референдуме поддержали по предварительным данным 65,16% граждан, обладающих правом голоса, против выступили 10,07%, сообщил председатель Центризбиркома (ЦИК) Игорь Карпенко в прямом эфире на сайте ЦИК.

«За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовали 4440813 человек или 65,16% общего количества участников. Против – 686165 человек или 10,07%», – приводит слова Карпенко ТАСС.

В Брестской области проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 64,21%, Витебской – 70,12%, Гомельской – 71,08%, Гродненской – 63,40%, Минской – 64,58%, Могилевской – 71,69%, Минске – 55,13%. В столице среди других регионов страны оказалось больше всего противников принятия поправок в Конституцию – 13,23%.

В голосовании на референдуме приняли участие 78,63% граждан Белоруссии.

Для голосования на референдуме в республике были открыты 5510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн человек. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Досрочно на референдуме проголосовали 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования.

Ранее в Белоруссии обнародовали проект изменений в конституцию республики, согласно которым, президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием, которое станет в республике высшим представительным органом. Также предусматривается, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.



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