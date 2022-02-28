Боррель объявил о планах ЕС запретить RT и Sputnik

Евросоюз (ЕС) запретит вещание телеканала Russia Today (RT) и работу агентства Sputnik («Спутник») в странах-членах, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

«Мы собираемся запретить работу Russia Today и Sputnik в ЕС, поскольку они сторонники манипулирования информацией», – сказал Боррель, добавив, что Евросоюз будет поддерживать независимые СМИ как на Украине, так и в России, передает ТАСС.

«Мы все согласны с тем, что RT – это проблема, и мы решим ее», – сообщила в свою очередь глава МИД Канады, отвечая на вопрос о том, собирается ли Оттава запретить вещание телеканала на территории Канады.

По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, такое решение Евросоюза не имеет никакого отношения к заявленным целям, то есть к «остановке военной операции на Украине». «Или они думают, что [президент РФ Владимир] Путин без эфира RT на английском, французском или испанском передумает спасать русскоязычное население на Украине или предотвращать разрастание НАТО?» – привел слова Симоньян Telegram-канал RT. Симоньян подчеркнула, что такое решение ЕС «показывает, кто чего стоит, а главное – чего стоит хваленая европейская демократия».

Накануне YouTube заблокировал канал Sputnik на русском на Украине. В тот же день Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить аккаунты российских СМИ.