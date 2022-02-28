 

Заявлено о готовности России обсудить условия прекращения спецоперации на Украине

28.02.2022, 4:55, Разное
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Россия готова говорить о мире и условиях прекращения специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД России Андрей Руденко.

При этом центральным лейтмотивом переговоров должны быть денацификация и демилитаризация Незалежной, передает РИА Новости. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения на Украине специальной военной операции. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.



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