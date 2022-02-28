Заявлено о готовности России обсудить условия прекращения спецоперации на Украине

Россия готова говорить о мире и условиях прекращения специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал замглавы МИД России Андрей Руденко.

При этом центральным лейтмотивом переговоров должны быть денацификация и демилитаризация Незалежной, передает РИА Новости. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения на Украине специальной военной операции. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.