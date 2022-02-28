Шойгу, Песков, Соловьев, Басков, Канделаки. Украинские кибервойска обнародовали базу контактов российских чиновников и знаменитостей

“Завершаем четвертый героический день нашей украинской отечественной войны еще одной победой. Украинские кибервойска взломали Кремль и вытащили базу контактов российских чиновников. Там телефоны и email. Звоните и пишите этим подонкам все, что о них думаете”, – посоветовал он.

Андрусив рассказал, что изначально был создан бот “для удобства выбора” абонемента, но в связи с нагрузкой на бот всю базу выложили в сеть. Она доступна по ссылке, которую обнародовал Андрусив.

В базе, которая занимает 353 страницы, есть топ-чиновники РФ из администрации президента, правительства, госомпаний, бизнесмены, представители шоу-бизнеса, СМИ. В частности, там есть номера министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также телеведущей Тины Канделаки и певца Николая Баскова, которые поддержали войну России против Украины.

https://www.facebook.com/victor.andrusiv/videos/2760412024255937/

О создании украинской IT-армии вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал 26 февраля, на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Telegram-канале IT-армии сегодня ночью обнародовали номер телефона российского пропагандиста Владимира Соловьева.

“Спокойной ночи, падла”, – пожелали ему айтишники.

25 февраля, после вторжения России в Украину группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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