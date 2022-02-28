 

Белки коронавируса будут отправлены в космос

28.02.2022, 4:46, Новости дня
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Белки коронавируса в целях изучения в рамках эксперимента будут отправлены на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-21», сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

«Это будет серия экспериментов. 18 марта планируем отправить так называемый нуклеокапсидный белок коронавируса, это будет первая для нас отправка в рамках серии экспериментов», – приводит слова Хесуани ТАСС.

Как сказал Хесуани, первый эксперимент, в рамках которого с помощью 3D-биопринтера будут выращены кристаллы белка коронавируса, пройдет в течение порядка восьми дней. После чего образцы будут возвращены на Землю, где их изучат в течение одного-полутора месяцев. Еще одна отправка планируется во время осеннего пилотируемого старта, промежуточная может быть организована летом на транспортном грузовом корабле.

Сейчас в лаборатории компании 3D Bioprinting Solutions идут испытания. «Через неделю мы уже будем планировать отправку первых образцов на Байконур, чтобы они были подготовлены к полету», – добавил Хесуани.

Он подчеркнул, что эксперимент будет безопасен для членов экипажа, поскольку на орбиту отправится не сам вирус, а его часть. «Сама по себе она [часть вируса] не может проникнуть в организм космонавтов, даже если они ее каким-то чудесным образом вдохнут, что тоже невозможно, потому что мы отправляем в специальных кюветах с тремя контурами защиты. Есть определенные требования по работе с биологическим материалом на МКС. Они уже нами много раз апробированы», – добавил Хесуани.

Ранее он рассказывал, что выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с коронавирусом.



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