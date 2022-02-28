Стало известно о запрете иностранцам продавать купленные в РФ ценные бумаги

Банк РФ выпустил предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Решение вступает в силу с 07.00 мск понедельника, свидетельствует документ, подлинность которого подтвердили два источника на финансовом рынке.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, с 7.00 28 февраля и до отмены предписания следует приостановить исполнение всех поручений клиентов – иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг, говорится в документе за подписью зампреда регулятора Филиппа Габунии. Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций, информирует РБК.

Отмечается, что требования не распространяются на заявки, поданные до 7.00 понедельника. Отчет об исполнении предписания должен поступить в ЦБ в течение пяти рабочих дней с даты направления Банком РФ этого документа.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.

В прошлую субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что на арест денег российских граждан и российских компаний за рубежом Москве надо будет отвечать симметрично: арестом средств иностранцев и иностранных компаний в РФ по страновому принципу, а может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях.