 

Стало известно о запрете иностранцам продавать купленные в РФ ценные бумаги

28.02.2022, 4:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Банк РФ выпустил предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Решение вступает в силу с 07.00 мск понедельника, свидетельствует документ, подлинность которого подтвердили два источника на финансовом рынке.

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, с 7.00 28 февраля и до отмены предписания следует приостановить исполнение всех поручений клиентов – иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг, говорится в документе за подписью зампреда регулятора Филиппа Габунии. Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций, информирует РБК.

Отмечается, что требования не распространяются на заявки, поданные до 7.00 понедельника. Отчет об исполнении предписания должен поступить в ЦБ в течение пяти рабочих дней с даты направления Банком РФ этого документа.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.

В прошлую субботу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что на арест денег российских граждан и российских компаний за рубежом Москве надо будет отвечать симметрично: арестом средств иностранцев и иностранных компаний в РФ по страновому принципу, а может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Ученые разработали методику прогнозирования солнечного радиопотока

27.08 / Гривна снова подешевела к евро и доллару

30.10 / Под КСУ началась акция протеста в связи с решениями об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Трансляция

17.06 / Навальная ответила Путину на слова о “сознательном отъезде за границу” – опубликовала фото мужа в коме

17.09 / Ураган «Салли» обрушился на юго-восточное побережье США

06.02 / Германия назвала условие отказа от запуска «Северного потока – 2»

03.03 / Преждевременно и нереалистично — в ВОЗ призвали не ждать скорой победы над COVID-19

27.06 / Беглов поздравил выпускников на празднике «Алые паруса» в Петербурге

15.12 / Гончаренко: Режим Лукашенко приговорил Тихановского к 18 годам колонии. Это страх безумного диктатора, который боится собственного народа

26.09 / Объявлены победители национального суперфинала Global Management Challenge

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика