Врач назвала 8 продуктов с высоким содержанием железа



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Бледность, постоянная усталость, одышка и головная боль. Что это? Вполне ожидаемый «весенний авитаминоз» или признаки какого-то другого заболевания? Давайте выясним, какое состояние может провоцировать подобные симптомы, как с ним бороться, и имеет ли оно какое-то отношение к стремительно наступающему марту.

Почему у людей возникает железодефицитная анемия

Состояние усталости, бледный вид и прочие «прелести», с которыми мы часто сталкиваемся по весне, чаще всего указывают на то, что у человека железодефицитная анемия, то есть недостаток железа в организме. У этого состояния есть вполне понятный список причин, и время года в него не входит.

Весна вообще не имеет к анемии никакого отношения, просто люди в это время чаще замечают свое плохое состояние — из-за накопившейся нехватки витамина Д, отсутствия солнца и долгой холодной зимы. Но причина плохого самочувствия обычно вполне медицинская.

Железодефицитная анемия (ЖДА) является наиболее распространенным типом анемии — состоянием, при котором в крови отсутствует достаточное количество здоровых эритроцитов, что приводит к нарушению синтеза гемоглобина. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 27% населения земного шара страдают железодефицитной анемией.

Истощение запасов железа может быть результатом кровопотери, снижения потребления, нарушения всасывания или увеличения потребности в железе. Железодефицитная анемия может возникнуть в результате скрытого желудочно-кишечного кровотечения. Взрослых старше 50 лет с железодефицитной анемией и желудочно-кишечными кровотечениями необходимо обследовать для исключения наличия злокачественных новообразований.

Как выглядит типичная железодефицитная анемия

● Бледная или желтая «желтоватая» кожа.

● Необъяснимая общая усталость, слабость или недостаток энергии (наиболее частые причины обращения людей за медицинской помощью в осеннее-зимний период).

● Одышка или боль в груди, особенно при физической активности, тахикардия (учащенный пульс).

● «Шум» в ушах.

● Головная боль, усиливающаяся при физической активности.

● Искажение вкусовых предпочтений (желание употребить в пищу песок, мел, глину, зубной порошок, лед, а также сырой фарш, непропеченное тесто, сухие крупы) и извращение обоняния (привлекают запахи бензина, ацетона, запах лаков, красок, извести).

● «Лакированный» язык (из-за атрофии сосочков языка исчезает его рельеф), также могут появиться «заеды» в уголках рта (ангулярный стоматит).

● Ломкость ногтей и выпадение волос.

Кирюшина Ирина

доктор

Клиника «Рассвет»

Как врач диагностирует железодефицитную анемию

Врач обычно назначает пациенту сдать общий анализ крови. Диагностическими критериями анемий считают снижение уровня гемоглобина <130 г/л у мужчин и <120 г/л у женщин в общем анализе крови. Также врач оценит некоторые другие показатели.

Дополнительно может быть назначен биохимический анализ крови. Это нужно для определения концентрации железа в сыворотке крови, содержания в жидкости трансферрина и ферритина, а также общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) и процента насыщения трансферрина железом.

В случае предъявления специфических жалоб, может быть проведено дополнительное обследование — анализ кала на скрытую кровь, общий анализ мочи на кровь, эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта со взятием биопсии, УЗИ органов брюшной полости.

Как лечится железодефицитная анемия

Основная цель лечения анемии — устранение причины, лежащей в основе развития заболевания.

По результатам анализов врач назначает препараты железа. Форма приема определяется индивидуально в зависимости от степени железодефицитной анемии, состояния человека и сопутствующих патологий. Но без лекарств, к сожалению, убрать анемию не получится.

Также врач рекомендует питаться более сбалансированно, включая в рацион железосодержащие продукты. Предпочтение стоит отдавать продуктам животного происхождения ( мясо, рыба, морепродукты).

Дело в том, что железо из овощей, даже богатых железом, усваивается хуже, чем железо из мяса, птицы и рыбы. Поэтому вегетарианцы, веганы и другие люди, в рацион которых не входят продукты, богатые железом, входят в группу риска по железодефицитной анемии.

Параллельно врач помогает пациенту выявить и устранить источник кровопотери. И дает рекомендации по поддержанию уровня железа после проведения лечения.

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