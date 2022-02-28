Врач назвала 8 продуктов с высоким содержанием железа
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Бледность, постоянная усталость, одышка и головная боль. Что это? Вполне ожидаемый «весенний авитаминоз» или признаки какого-то другого заболевания? Давайте выясним, какое состояние может провоцировать подобные симптомы, как с ним бороться, и имеет ли оно какое-то отношение к стремительно наступающему марту.
Почему у людей возникает железодефицитная анемия
Состояние усталости, бледный вид и прочие «прелести», с которыми мы часто сталкиваемся по весне, чаще всего указывают на то, что у человека железодефицитная анемия, то есть недостаток железа в организме. У этого состояния есть вполне понятный список причин, и время года в него не входит.
Весна вообще не имеет к анемии никакого отношения, просто люди в это время чаще замечают свое плохое состояние — из-за накопившейся нехватки витамина Д, отсутствия солнца и долгой холодной зимы. Но причина плохого самочувствия обычно вполне медицинская.
Железодефицитная анемия (ЖДА) является наиболее распространенным типом анемии — состоянием, при котором в крови отсутствует достаточное количество здоровых эритроцитов, что приводит к нарушению синтеза гемоглобина. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 27% населения земного шара страдают железодефицитной анемией.
Истощение запасов железа может быть результатом кровопотери, снижения потребления, нарушения всасывания или увеличения потребности в железе. Железодефицитная анемия может возникнуть в результате скрытого желудочно-кишечного кровотечения. Взрослых старше 50 лет с железодефицитной анемией и желудочно-кишечными кровотечениями необходимо обследовать для исключения наличия злокачественных новообразований.
Как выглядит типичная железодефицитная анемия
● Бледная или желтая «желтоватая» кожа.
● Необъяснимая общая усталость, слабость или недостаток энергии (наиболее частые причины обращения людей за медицинской помощью в осеннее-зимний период).
● Одышка или боль в груди, особенно при физической активности, тахикардия (учащенный пульс).
● «Шум» в ушах.
● Головная боль, усиливающаяся при физической активности.
● Искажение вкусовых предпочтений (желание употребить в пищу песок, мел, глину, зубной порошок, лед, а также сырой фарш, непропеченное тесто, сухие крупы) и извращение обоняния (привлекают запахи бензина, ацетона, запах лаков, красок, извести).
● «Лакированный» язык (из-за атрофии сосочков языка исчезает его рельеф), также могут появиться «заеды» в уголках рта (ангулярный стоматит).
● Ломкость ногтей и выпадение волос.
Кирюшина Ирина
доктор
Клиника «Рассвет»
Как врач диагностирует железодефицитную анемию
Врач обычно назначает пациенту сдать общий анализ крови. Диагностическими критериями анемий считают снижение уровня гемоглобина <130 г/л у мужчин и <120 г/л у женщин в общем анализе крови. Также врач оценит некоторые другие показатели.
Дополнительно может быть назначен биохимический анализ крови. Это нужно для определения концентрации железа в сыворотке крови, содержания в жидкости трансферрина и ферритина, а также общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) и процента насыщения трансферрина железом.
В случае предъявления специфических жалоб, может быть проведено дополнительное обследование — анализ кала на скрытую кровь, общий анализ мочи на кровь, эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта со взятием биопсии, УЗИ органов брюшной полости.
Как лечится железодефицитная анемия
Основная цель лечения анемии — устранение причины, лежащей в основе развития заболевания.
По результатам анализов врач назначает препараты железа. Форма приема определяется индивидуально в зависимости от степени железодефицитной анемии, состояния человека и сопутствующих патологий. Но без лекарств, к сожалению, убрать анемию не получится.
Также врач рекомендует питаться более сбалансированно, включая в рацион железосодержащие продукты. Предпочтение стоит отдавать продуктам животного происхождения ( мясо, рыба, морепродукты).
Дело в том, что железо из овощей, даже богатых железом, усваивается хуже, чем железо из мяса, птицы и рыбы. Поэтому вегетарианцы, веганы и другие люди, в рацион которых не входят продукты, богатые железом, входят в группу риска по железодефицитной анемии.
Параллельно врач помогает пациенту выявить и устранить источник кровопотери. И дает рекомендации по поддержанию уровня железа после проведения лечения.
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Какие продукты богаты железом
- Железо — важный микроэлемент, оно нам нужно для поддержания многих функций организма, в том числе для производства гемоглобина (белок, содержащийся в эритроцитах и осуществляющий обмен кислорода между легкими и тканями организма). Также железо необходимо для поддержания здоровья клеток, кожи, волос и ногтей.
- Печень, особенно говяжья. Это полезный и диетический субпродукт, богатый не только железом, но другими микро- и макроэлементами и витаминами. В печени много белка, кальция, магния, калия, фосфора, витаминов групп В, А, Е, С, D и РР. Кстати, другие субпродукты — печень, почки, мозг, сердце, желудок — также содержат достаточно железа.
- Моллюски. Из большого многообразия моллюсков пищевую ценность представляют — мидии, морские гребешки и устрицы. Не все люди любят такую еду, но эти беспозвоночные действительно полны железом. Также моллюски — хороший источник белка, жирных кислот и аминокислот. Поэтому их так любят спортсмены, которым важно не только наращивать мышечную массу, но и укреплять сердечно-сосудистую систему.
- Красное мясо, то есть говядина, баранина, свинина и конина. Это важный источник легкоусвояемого железа. Кроме железа, в мясе много белка, магния, натрия, кальция, серы, цинка, меди, витаминов группы B (B1, B3, B6, B12) и других полезных веществ. Мясо особенно полезно для детей, спортсменов и людей, которые перенесли серьезные нагрузки или вылечились от тяжелой болезни.
- Шпинат, брокколи. Эти зеленые друзья также содержат достаточное количество железа и просто незаменимы для вегетарианцев и веганов. Хлорофилл, который они содержат, повышает уровень гемоглобина, выводит токсины, уменьшает воспаления и укрепляет нервную систему. Эти овощи богаты фолиевой кислотой, магнием, калием, цинком, селеном, витаминами А, С, Е.
- Бобовые и зерновые. Горох, нут, чечевица, соя или фасоль — лучшие растительные источники железа. Чашка чечевицы содержит 6,6 мг железа. Из зерновых больше всего железа содержат ячмень, гречка, просо и киноа. Причем лидер в этом списке — киноа, которая содержит 3.2 мг железа.
- Орехи и сухофрукты. Сухофрукты помимо высокого уровня железа, содержат больше минералов, чем свежие фрукты. В них много калия, каротина и витаминов группы В. Все эти элементы важны для нормальной работы мышц, мозга и нервной системы. Орехи богаты витаминами группы В, С, РР, А, Е. Также они содержат калий, натрий, магний, йод, цинк, ненасыщенные жирные кислоты и другие полезные вещества.
- Тофу. Вегетарианский сыр тофу делается из сои, поэтому, помимо железа, он содержит следующие вещества: витамины группы В, магний, калий, кальций, фосфор, натрий, марганец, цинк, медь, антиоксиданты и др.
- Горький шоколад. Кроме того, что горький шоколад богат железом, он также является натуральный антидепрессантом и антиоксидантом. Также в плитке шоколада содержится много магния, фосфора, калия и других минералов и витаминов.
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