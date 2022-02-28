 

Безопасность Европы в будущем без России невозможна – канцлер ФРГ Шольц

28.02.2022, 3:30, Разное
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Безопасность Европы в долгосрочной перспективе не получится выстроить без России. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик подчеркнул, что действия против России будут иметь для ЕС серьезные последствия, сообщает РИА Новости. Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.



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