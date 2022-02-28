 

Марков о тактике Зеленского с переговорами: Как у террористов

28.02.2022, 3:30, Разное
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Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир
Зеленский на самом деле не будет участвовать в переговорах с Россией. По словам
эксперта, глава соседнего государства занимается “военной дезинформацией”,
обещая выйти на диалог.

Марков разгадал замысел Зеленского. Эксперт считает, что
президент Украины использует тактику ичкерийских террористов. В свое время
боевики тоже использовали переговоры, чтобы получить время на перегруппировку
сил или вывод бойцов из-под удара, рассудил Сергей Марков.

Эксперт уверен, что Владимиру Зеленскому необходима пауза,
чтобы восстановить связь с
Генеральным штабом. Сейчас украинские войска несут потери
из-за нарушенной коммуникации между подразделениями.

Как писали “Дни.ру”, ранее Александр Лукашенко заявил, что не посылал войска на Украину. По словам главы Белоруссии, сейчас на территории Незалежной нет ни одного его бойца. Кроме того, как подчеркнул Лукашенко, он не помогает России оружием.
Между тем белорусский лидер считает, что Украина провоцирует
его к действиям. Александр Лукашенко подчеркнул, что на данный момент граждане
его страны подвергаются травле на Украине. Также президент Белоруссии сообщил о террористических
угрозах.



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