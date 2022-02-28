Российским солдатам предлагают амнистию и 5 млн рублей, если они сдадутся ВСУ

“Министерство обороны Украины и мировое ІТ-сообщество предлагают русским военным сдаться, получить амнистию и заработать. Айтишники со всего мира собрали миллионы долларов и будут продолжать сбор, чтобы выплатить российским военным 5 млн руб. Как только солдаты с военной техникой сдаются, они получают деньги. Амнистия – после суда. Но главное, что они могут прямо сейчас сдаться и прямо сейчас получить деньги”, – написала она.

27 февраля российские банки, как пишет Forbes Russia, продавали доллар по курсу 150 руб. за $1. Айтишники предлагают выплату в криптовалюте, на счет или наличными.

Ефросинина, ссылаясь на информацию Министерства обороны, сказала, что у многих российских военнослужащих нет связи с родными, но “иногда они ее находят” и звонят матерям.

Ведущая высказала ожидание, что матери уговорят их сдаться.

“Пускай их мамы уговорят сдаваться, оставаться живыми, строить жизнь, создавать семьи и прекращать творить геноцид по приказу человека, который не ведает, что творит. Ему уже конец, а вам, мальчишки, еще жить и жить. Сдавайтесь, получайте амнистию, получайте деньги. Украина вас отпустит. С миром и с деньгами. Остановите войну”, – сказала Ефросинина.

Она разместила алгоритм действий для российских солдат, которые согласны сдаться. Согласно ему, военнослужащий ВС РФ (лично или в составе подразделения):

принимает решение прекратить участие в военных преступлениях, преступлениях против человечества, геноциде и других противоправных действиях, попадающих под юрисдикцию Международного суда в Гааге;

осознает необходимость обеспечить безопасное будущее для себя и своих близких, их благосостояние;

сдается в плен вместе с ВВТ или ее уничтожает. При выходе использует белый флаг, поднятые вверх руки и другие сигналы, позволяющие однозначно идентифицировать свои намерения (ствол/башня развернуты в противоположную сторону и/или подняты вверх, ракеты с пусковых установок сняты и т.п.);

реализует свое право на достойное будущее, предоставляемое и обеспечиваемое украинской стороной.

“Украинская сторона обеспечивает правовую защиту со стороны государства и выполняет все действия, указанные выше по реализации указанной инициативы”, – добавила Ефросинина.

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Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Она разместила номер кол-центра (+380914810446) и ссылку на сайт фонда stopwar. Там указано, что до запуска инициативы айтишники собрали более 1,25 млрд руб. В распоряжении издания “ГОРДОН” также есть информационный ролик об инициативе и с инструкцией для российских военнослужащих, желающих сдаться и получить за это деньги.

Мировое IT-сообщество и Минобороны Украины предлагают российским солдатам сдаться, получить амнистию и 5 млн рублей. pic.twitter.com/XFWPl3hgsQ

— Gordonua.com (@Gordonuacom) February 27, 2022

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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