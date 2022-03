В Генштабе заявили, что оккупанты пытаются возобновить наступление на Киев. Кличко призвал киевлян ночевать в укрытиях

“На Полесье в направлении Киева враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе [села] Демидов [Вышгородского района Киевской области]”, – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник продолжает воздушно-наземную наступательную операцию в Украине, нанося удары по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры и населенным пунктам.

При этом в ВСУ подчеркнули, что по всем направлениям танковые и механизированные подразделения при поддержке артиллерии удерживают оборону, а группировка Воздушных сил отражает воздушные удары противника.

“Группировка войск обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы”, – заверили в Генштабе.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что сегодняшняя ночь “снова будет сложной”, поэтому он призвал горожан провести ее в укрытиях.

“Враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техники. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских. Наши воины сражаются героически. По всей Украине. Наши люди сплотились, чтобы отстоять свое государство. Пытается орда прорваться и в Киев. Но наши жители готовятся дать отпор агрессору. Сегодня был на укреплениях, которые киевляне помогают возводить бойцам теробороны, – написал Кличко в Telegram. – Я хочу поддержать украинских бойцов и поблагодарить за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля, где продолжаются ожесточенные бои, потому что враг рвется в Киев. Держитесь! Вместе выстоим”.

Одновременно с наступлением со стороны Вышгородского района, которое прогнозирует Генштаб, оккупанты пытаются прорваться в Киев со стороны Макаровского района. Днем 27 февраля большую колонну российской военной техники видели в Макарове (находится в 60 км от Киева). Вечером 27 февраля очевидцы сообщили “Укринформу”, что в поселке продолжался ожесточенный бой.

“Сначала пролетел дрон. В 2 м от дома был взрыв невероятной силы, фейерверк из тысячи огней, потом была перестрелка, снова взрывы, но уже не такой мощности. Снова сейчас бахнуло”, – рассказали агентству местные жители.

В колонне военной техники в Макарове они видели танки, БТР, “Уралы”, бензовозы, зенитные ракетные комплексы “Бук”.

Журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал в Twitter новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies, которые показывают колонну российской военной техники недалеко от поселка Иванков Вышгородкского района, в 60 км от Киева. Колонна протяженностью около 5 км двигалась в сторону столицы. По данным CNN, снимки были сделаны в 10.56 28 февраля.

New * @Maxar satellite images show a 3.25-mile convoy of Russian ground forces with 100s of military vehicles NE of Ivankiv, Ukraine and moving toward Kyiv (40 miles away). Contains fuel, logistics, armored vehicles (tanks, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery). pic.twitter.com/Z75iNhy7Jw

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.



