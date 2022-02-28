Офтальмолог Анатоли Мавриди рассказала, нужно ли принимать витамины для глаз здоровым людям



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Около 90% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Поэтому так важно беречь глаза — и в детстве, и во взрослом возрасте. В аптеках мы видим целые полки специальных витаминов для зрения, которые якобы помогают глазам лучше видеть и дольше оставаться здоровыми.

Мы решили поговорить о необходимости приема таких комплексов и в целом о витаминах для зрения с врачом-офтальмологом Анатоли Мавриди.

Какие витамины для глаз нужно принимать «для профилактики»?

Здоровым людям, у которых нет проблем со зрением, никакие витамины для глаз не нужны. За редким исключением, витаминами не профилактируют глазные болезни. В любом случае, прежде чем покупать какие-то комплексы, стоит посетить окулиста, который проверит ваше зрение и даст четкие рекомендации, в том числе по питанию.

Мавриди Анатоли

доктор

Клиника «Рассвет»

Если говорить о тех самых редких исключениях, то это действительно не массовая история. Например, существует заболевание ВМД — возрастная макулярная дегенерация. Это болезнь пожилых людей, которая поражает центр сетчатки. Существует она в 2 формах — сухой и влажной. Первая не снижает зрения и не нуждается в лечении. А вот влажная форма приводит к снижению и искажению центрального зрения различной степени и нуждается в введении специальных препаратов внутрь глаза.

Так вот, если у человека на одном глазу есть влажная ВМД, а другой глаз пока на промежуточной стадии, рекомендуется прием мультивитаминного комплекса, согласно исследованию AREDS2. Состав этого комплекса четко известен (Витамин С 500 мг, Витамин Е 400 ЕД, лютеин 10 мг, зеаксантин 2 мг, цинк 80 мг, медь 2 мг). Но к сожалению, ни один мультивитаминный комплекс на территории РФ не имеет такой состав.

Существуют ли витамины, с помощью которых лечат болезни глаз?

Витамины и витаминные комплексы, в некоторых случаях используются для лечения глазных болезней. Возьмем, к примеру, такое заболевание роговицы, как кератоконус. Это когда роговица из-за слабости начинает истончаться и меняет свою форму, появляется или усугубляется астигматизм, зрение снижается (на ранних стадиях это может быть бессимптомно).

Существует процедура, которая укрепляет роговицу, называется кросслинкинг роговичного коллагена, чем-то напоминает методику установки пломбы у стоматолога. Для лечения этой патологии используется раствор рибофлавина (витамина В2), активированного ультрафиолетом. Просто рутинное закапывание капель с рибофлавином не эффективно.

Все еще ведется дискуссия об использовании омега-3 жирных кислот в лечении синдрома сухого глаза (ССГ). ССГ — это такая неприятная штука, когда есть ощущение песка, сухости, дискомфорта в глазах. Имеет различные клинические проявления и даже неустойчивое зрение из-за нарушения стабильности слезной пленки на поверхности глаза. Многие исследования показали положительный эффект омега-3, но до сих пор нет оптимального протокола относительно дозы, состава и продолжительности лечения.

Все о причинах возникновения и методах лечения синдрома сухого глаза читайте на МедПортале.

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При каких симптомах можно заподозрить нехватку определенных витаминов?

Если мы говорим о гиповитаминозе А, то это больше характерно для детей Африки и Юго-Восточной Азии. Основные причины нехватки витамина А — жизнь в эндемичных зонах, недоедание, низкий социально-экономический статус, нарушение всасывания питательных веществ после операций на желудке для лечения ожирения и кишечных хирургических вмешательств.

Основные проявление гиповитаминоза витамина А — сухость роговицы и конъюнктивы (ксерофтальмия), ночная слепота (никталопия), язва/расплавление роговицы.

Также очень-очень редко бывает поражение глаз при дефиците витамина В12 в виде двустороннего оптического неврита. Причинами могут быть такие состояния как пернициозная анемия, хирургическое вмешательство на ЖКТ, целиакия, воспалительные заболевания кишечника, недостаточное поступление витамина с пищей у веганов или вегетарианцев.

Фото: cookelma / Depositphotos

Когда отдельные витамины могут быть противопоказаны?

Это частные случаи, но и это возможно. Есть генетические заболевания, ассоциированные с генной мутацией АВСА4 (например, некоторые формы болезни Штаргардта и желтопятнистого глазного дна), когда следует избегать прием добавок витамина А, потому что это влияет на развитие болезни.

Также описано, что избыток витамина Е может ускорять прогрессирование такого заболевания, как пигментный ретинит.

А как же всеми любимый витамин Д?

Говоря о витамине Д, я первым делом вспоминаю о рассеянном склерозе. Около 20% пациентов обратятся именно к офтальмологу из-за развития оптического неврита как дебюта рассеянного склероза (РС). Также эти пациенты (как правило, молодые люди) могут обратится к офтальмологу из-за двоения в глазах, то есть из-за пареза отводящего нерва и межъядерной офтальмоплегии.

Есть зависимость: заболеваемость и риск РС выше в странах, расположенных дальше от экватора. Во многих исследованиях недостаток витамина Д является одним из факторов риска развития РС. Не совсем понятно, есть ли смысл принимать витамин Д в дополнение к болезнь-модифицирующей терапии.

Например, Канадская рабочая группа по рассеянному склерозу (CMSWG) в своих рекомендациях 2020 информирует о положительном влиянии витамина Д в некоторых, но не во всех случаях в дозировке 600-4000 ЕД в сутки в дополнение к болезнь-модифицирующей терапии.

По поводу всеми любимой близорукости (миопии) часто можно увидеть рекомендации «больше гулять на улице в дневное время». И это полностью оправдано. Однако, дело не в витамине Д, а в дофамине, который вырабатывается в светлое время суток.

Мавриди Анатоли

доктор

Клиника «Рассвет»

Если здоровому человеку не нужно дополнительно принимать добавки, то какой должна быть его пища?

Еда человека должна быть сбалансированной и разнообразной. Можно погуглить о средиземноморской диете — это разумный вариант и здоровая и вкусная еда. Не забываем о физической активности, ограничении экранного времени и о контроле следующих факторов риска различных заболеваний — курения, высокого артериального давления, уровня сахара, холестерина и жира в крови.⠀