Мнение: Смерть кроссовок



кроссовки с Боттичелли

Ну и еще маленькая хохма. Радио КовидФМ, потеряв основной смысл существования, пытается вновь его обрести и поговорить о бизнесе: сегодня оно весь день крутит сюжет с жутким горем, которое обрушилось на отечественных предпринимателей. Причина горя – то, что Роскомнадзор, взявшийся бороться с тлетворным западным влиянием, взялся «замедлять» Фейсбук, но, как какой-нибудь «Искандер», ударил «по площадям»… и вместо Фейсбука почему-то замедлил почти до нуля другое детище Цукерберга, а именно – Инстаграм.

А радио Ковид ФМ решило вступиться за Инстаграм, потому что именно этот ресурс, на его взгляд, является крайне важным для российских предпринимателей! Почему? Потому что они именно через Инстаграм ведут свои рекламные кампании! Надо же… (А мы-то думали, что Инста – это для гламурных тусовщиц, чтобы размещать в нем свои «пикантные» фотки…)

И в качестве подтверждения ковидовцы нашли-таки пострадавшего предпринимателя. Им оказалась некая девушка с томным голосом, владеющая… Студией Кастомизации Кроссовок! И вот эта девица весь день, каждые 15 минут жалуется в эфире, что клиентура у нее собирается в основном благодаря Инстаграму, что она пытается перейти в Телеграм со своей рекламой, но там не тот охват, корреспондентка ей сочувственно поддакивает…

А я вот один раз прислушался и охренел. Какой Инстаграм, дура? Какая «кастомизация кроссовок» – то есть, надо полагать, некое «покрытие кроссовок авторским рисунком в соответствии с пожеланиями клиента»? Неужели на радио до сих пор не врубились, что наступила, мягко говоря, новая жизнь, и что все подобные бизнесы по «кастомизации» чего-либо можно считать уже умершими независимо от того, будет работать Инста или нет? Как про это хорошо говорят циники-американцы: «Он давно уже умер, просто его забыли похоронить».

Все-таки настоящее «радио БизнесФМ» должно было бы уже объяснить своим слушателям раз и навсегда: время кастомизации кроссовок в России кончилось. Если не навсегда, то ОЧЕНЬ надолго. До его возвращения немногим из нас доведется дожить.