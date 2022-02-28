 

Мнение: О возможности блокировки Телеграм

28.02.2022, 2:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О возможности блокировки Телеграм.

1. Дуров объявил, что при дальнейшей эскалации войны на Украине, может состояться времення блокировка Телеграм-акккаунтов на территории России и Украины.
2. В Телеграм началась легкая истерика, а самого Дурова начали бомбардировать вопросами на тему, когда и за что.
3. Дуров через некоторое время заявил, что отключать Телеграм не будут (но с намеком, что мало-ли что….) и предложил всем избегать фейковой информации.

В общем, если телегу https://t.me/boris_rozhin отключат (думаю это не исключенный вариант, но Дурова вполне могут надавить), то тогда придется вернуться к старому формату трансляций в ЖЖ. Ну а пока все как обычно.

PS. В свете разрыва отношений с Западом, у нас уже активно начали замедлять Твиттер, Фейсбук и Инстаграм. Плюс РКН предупредил, что за поддержку режима Зеленского будут последствия связанные со статьей измена Роодине. Лукашенко после голосования на референдума даже позволил себе недоумевать по поводу того, что Россия до сих пор не закрыла откровенно враждебые ей внутренние СМИ, которые занимаются тем же самым, чем российские СМИ занимались в 1995-1996 годах в Чечне.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Большинство россиян не хочет задавать вопросы Путину на прямой линии

19.12 / Собчак показала на фото полную Ксению Бородину

16.04 / В экранизации «Одни из нас» сыграет “бывший” Терминатор Гэбриел Луна

20.11 / Смелые оттенки или животный принт – тренды маникюра на 2022 год

12.08 / Эвелина Бледанс: «Для меня женственность и сексуальность – это про одно и то же»

02.07 / Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в Твиттере

16.11 / Последнее заявление Александра Колтового перед гибелью показали в эфире НТВ

23.12 / Ученые рассказали, с чем есть овсянку, чтобы снижать холестерин

20.08 / Обувь, которая должна быть у каждой женщины: трендовые кроссовки осени

21.01 / Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с «призывами» участвовать в митингах 23 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика