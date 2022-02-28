Мнение: О возможности блокировки Телеграм

О возможности блокировки Телеграм.

1. Дуров объявил, что при дальнейшей эскалации войны на Украине, может состояться времення блокировка Телеграм-акккаунтов на территории России и Украины.

2. В Телеграм началась легкая истерика, а самого Дурова начали бомбардировать вопросами на тему, когда и за что.

3. Дуров через некоторое время заявил, что отключать Телеграм не будут (но с намеком, что мало-ли что….) и предложил всем избегать фейковой информации.

В общем, если телегу https://t.me/boris_rozhin отключат (думаю это не исключенный вариант, но Дурова вполне могут надавить), то тогда придется вернуться к старому формату трансляций в ЖЖ. Ну а пока все как обычно.

PS. В свете разрыва отношений с Западом, у нас уже активно начали замедлять Твиттер, Фейсбук и Инстаграм. Плюс РКН предупредил, что за поддержку режима Зеленского будут последствия связанные со статьей измена Роодине. Лукашенко после голосования на референдума даже позволил себе недоумевать по поводу того, что Россия до сих пор не закрыла откровенно враждебые ей внутренние СМИ, которые занимаются тем же самым, чем российские СМИ занимались в 1995-1996 годах в Чечне.

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