Мы с детками вылетаем на отдых – Личное мнение
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Спрятав совесть под фильтрами Инстаграма, Ксения Бородина улетела на отдых. С детьми. Бизнес-классом.
Фото: Соцсети
К солнцу, к морю, к беззаботности и спокойствию. К фруктам и сокам по утрам. К мирному небу над головой и убаюкивающему шуму прибоя.
«Не собираюсь за это оправдываться», — важно заявляет протирательница трухлявого бревна, призвав на помощь Б-га.
https://t.me/lenamiro/10988
«Б-г даст, и если всё будет нормально, мы сегодня с детками улетаем на отдых», — посмела заявить в такой серьёзный для миллионов людей момент Бородина.
Для многих сейчас серьёзность момента измеряется ценой жизни.
Сегодня как никогда становится понятно, кто из чего соткан. Напыщенная Бородина, например, соткана из лицемерия и равнодушия.
У вас там с детками — обстрелы, а мы — Б-г даст — вылетим с детками на отдых.
Бизнес-классом. К морю и солнцу. К фруктам и сокам.
Вот так вот.
Как настроение сегодня, мои хорошие? Как день прошёл?
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Источник: Лена Миро
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