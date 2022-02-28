 

Мы с детками вылетаем на отдых – Личное мнение

28.02.2022, 2:55, Разное
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Спрятав совесть под фильтрами Инстаграма, Ксения Бородина улетела на отдых. С детьми. Бизнес-классом.


Фото: Соцсети

К солнцу, к морю, к беззаботности и спокойствию. К фруктам и сокам по утрам. К мирному небу над головой и убаюкивающему шуму прибоя.

«Не собираюсь за это оправдываться», — важно заявляет протирательница трухлявого бревна, призвав на помощь Б-га.

https://t.me/lenamiro/10988

«Б-г даст, и если всё будет нормально, мы сегодня с детками улетаем на отдых», — посмела заявить в такой серьёзный для миллионов людей момент Бородина.

Для многих сейчас серьёзность момента измеряется ценой жизни.

Сегодня как никогда становится понятно, кто из чего соткан. Напыщенная Бородина, например, соткана из лицемерия и равнодушия.

У вас там с детками — обстрелы, а мы — Б-г даст — вылетим с детками на отдых.

Бизнес-классом. К морю и солнцу. К фруктам и сокам. 

Вот так вот.

Как настроение сегодня, мои хорошие? Как день прошёл?

Источник: Лена Миро



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