Евросоюз объявил о полном закрытии своего воздушного пространства для России

Евросоюз объявил о полном закрытии воздушного пространства для российских самолетов из-за военных действий РФ в Украине Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российские самолеты не смогут приземляться, вылетать или пролетать над территорией ЕС.

Кроме того, ЕС запретит работу RT и Sputnik на своей территории и введет новый пакет санкций против «режима Лукашенко»

«Мы ударим и по другому агрессору в этой войне, режиму Лукашенко, новым пакетом санкций, которые коснутся наиболее важных секторов», — пояснила фон дер Ляйен.

Также Евросоюз запретит все транзакции с Центробанком России.

«Мы усиливаем нашу поддержку Украине», — объявила глава Еврокомиссии. Она сообщила, что ЕС впервые профинансирует покупку и доставку орудия и снаряжения для атакованной страны.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что против Кремля будут усилены санкции.

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После SWIFT

В случае отключения российских банков от SWIFT, придется делать выбор что важнее — оборудование для нефтедобычи или товары для людей

Ранее страны Евросоюза объявили о решении отключить некоторые российские банки от SWIFT в связи с вторжением РФ в Украину.

«Это эффективно заблокирует российский экспорт и импорт — банки не смогут осуществлять международные операции», — пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Какие именно банки отключат и на каких условиях — на данный момент неизвестно.

Система SWIFT позволяет удобно, быстро и надежно обрабатывать неограниченно количество международных платежей. Российские банки, отключенные от SWIFT, утратят возможность переводить деньги в зарубежные банки.

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