 

Украина подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией в Гомеле

28.02.2022, 2:03, Разное
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Владимир Мединский заявил, что Украина подтвердила информацию о намерении провести переговоры с Россией. В данный момент делегация направляется в Гомель.

Стоит отметить, что представители российской стороны уже находится в назначенном месте. Ранее сообщалось, что время, которое было дано Киеву на ответ о готовности к переговорам, истекло в 15:00 мск.



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