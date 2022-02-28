Украина подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией в Гомеле

Владимир Мединский заявил, что Украина подтвердила информацию о намерении провести переговоры с Россией. В данный момент делегация направляется в Гомель.

Стоит отметить, что представители российской стороны уже находится в назначенном месте. Ранее сообщалось, что время, которое было дано Киеву на ответ о готовности к переговорам, истекло в 15:00 мск.