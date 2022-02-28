Залужный. С начала открытой вооруженной агрессии РФ против Украины погибло 16 детей

Он рассказал о военных преступлениях оккупационных войск.

“Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”. При этом удар был нанесен по мирному Житомиру. Использует женщин и детей как живой щит. Палит из тяжелого вооружения по жилым объектам. В ад войны посылает срочников. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей”, – написал Залужный.

Главнокомандующий проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля погибло уже 16 детей.

“Мы этого никогда не простим! Эти дни показали, как далеко мы ушли от России в ментальном плане. Мы уже выиграли!” – заявил он.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/257470233215136

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил в стране военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано около 4,5 тыс. оккупантов. Уничтожено и повреждено, по предварительным данным, 27 самолетов, 26 вертолетов, танков – около 150, боевых бронированных машин – больше 700, орудий – около 50, один ЗРК “Бук”, четыре “Града”, 60 цистерн, два беспилотника и два корабля/катера.

По состоянию на 27 февраля оккупанты убили 352 мирных украинцев, еще 1684 получили ранения.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

27 февраля украинские власти согласились на переговоры с российской стороной.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—