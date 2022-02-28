Рыковцева: Иностранцы ему за два дня грохнули всю экономику, обрушили рубль, отрезали РФ от цивилизованного мира, и даже его больного мозга хватает понять, что он остается один на один со своей разъяренной нацией

Ну что вы хотите. Иностранцы ему за два дня грохнули всю экономику, обрушили рубль, отрезали РФ от цивилизованного мира, и даже его больного мозга хватает понять, что он остается один на один со своей разъяренной нацией, которая не забудет ему, не простит ни этой дебильной войны, ни изоляции, ни нищеты, в которую он ее ввергает, а он же привык что он для нации бог, а уже все.

Уже даже девочка из Крыма мне говорит, что они там от этой “спецоперации” охерели. Ну и трудно быть не богом-то. Отсюда истерика.

Что с этим делать, откуда вызывать доктора – ну вот, видимо, над этим теперь бьются лучшие стратегические умы человечества.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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