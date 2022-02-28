 

Рыковцева: Иностранцы ему за два дня грохнули всю экономику, обрушили рубль, отрезали РФ от цивилизованного мира, и даже его больного мозга хватает понять, что он остается один на один со своей разъяренной нацией

28.02.2022, 1:55, Новости дня
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Ну что вы хотите. Иностранцы ему за два дня грохнули всю экономику, обрушили рубль, отрезали РФ от цивилизованного мира, и даже его больного мозга хватает понять, что он остается один на один со своей разъяренной нацией, которая не забудет ему, не простит ни этой дебильной войны, ни изоляции, ни нищеты, в которую он ее ввергает, а он же привык что он для нации бог, а уже все.

Уже даже девочка из Крыма мне говорит, что они там от этой “спецоперации” охерели. Ну и трудно быть не богом-то. Отсюда истерика.

Что с этим делать, откуда вызывать доктора – ну вот, видимо, над этим теперь бьются лучшие стратегические умы человечества.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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