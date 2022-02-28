Половина валютных резервов российского центробанка будет заморожена – Боррель

Он рассказал, что страны ЕС договорились ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского центробанка.

“Будет заморожено более половины или около половины финансовых резервов российского центрального банка. Они хранятся в банках стран “Большой семерки”, и это составляет – более или менее – половину резервов российского правительства. Они будут заморожены, и это сильно повлияет на финансовую систему России. Это делается в координации с нашими международными партнерами с четким посланием о том, что россияне, способствующие вторжению в Украину, должны будут заплатить очень высокую цену за эти действия”, – сказал Боррель.

Он объяснил, что заблокирована будет лишь половина резервов, так как речь идет о банках в странах G7.

“Мы не можем блокировать резервы российских банков, которые находятся в Москве или в Китае. В последние годы Россия все больше и больше размещала свои резервы в странах, где мы не можем блокировать”, – сказал глава европейской дипломатии.

Россия финансово готовилась к такой ситуации, отказывалась от доллара и размещала свои резервы в евро и юанях, выводила их из ситуации, когда они могут быть заблокированы.

“Мне интересно, представляете ли вы, насколько важно для страны потерять половину своих резервов?” – обратился он к журналистам.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил в стране военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК “Бук” – один, “Грады” – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

За четыре дня войны России с Украиной оккупанты убили более 350 мирных украинцев, 16 из них – дети. Ранено более 1600 человек и среди них 116 детей.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

27 февраля украинские власти согласились на переговоры с российской стороной.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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