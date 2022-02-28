 

Минздрав Украины призвал ВОЗ прекратить любое сотрудничество с Россией

28.02.2022, 1:54, Новости дня
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Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией.

«Министерство охраны здоровья (МОЗ) призывает ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с РФ. Также МОЗ призывает другие ведомства ООН, стоящие на страже гуманитарных дел, перенести свои региональные представительства из Москвы», – говорится в сообщении минздрава Украины на странице в Facebook.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.



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