Минздрав Украины призвал ВОЗ прекратить любое сотрудничество с Россией

Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией.

«Министерство охраны здоровья (МОЗ) призывает ВОЗ прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с РФ. Также МОЗ призывает другие ведомства ООН, стоящие на страже гуманитарных дел, перенести свои региональные представительства из Москвы», – говорится в сообщении минздрава Украины на странице в Facebook.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.