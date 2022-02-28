Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы

Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан РФ из Европы домой, следует из совместного заявления первых двух ведомств. Авиакомпании готовы выполнить обязательства по возврату пассажиров на Родину при гибком подходе авиавластей транзитных стран.

«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой. Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД РФ и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», – приводит текст совместного заявления Росавиации и Ростуризма ТАСС.

При этом, как сообщил источник на рынке туроператоров, прорабатывается организация возвращения в Россию как организованных, так и самостоятельных туристов из стран, закрывших небо для российских самолетов.

В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты [email protected]

Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.