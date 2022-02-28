После SWIFT

В случае отключения российских банков от SWIFT, придется делать выбор что важнее — оборудование для нефтедобычи или товары для людей.

Банковский супермессенджер

Самый простой аналог «системы SWIFT» — это мессенджер. Вот как вы обмениваетесь «через мессенджер» сообщениями и файлами, так банки обмениваются «через SWIFT» платежными поручениями.

Аббревиатура SWIFT расшифровывается с английского как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. В переводе на русский язык это означает «сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций». Данное сообщество работает с 1973 г. в соответствии с бельгийским законодательством. Соучредителями SWIFT выступили 239 банков из 15 стран. Разработанная сообществом платежная система SWIFT стала ведущей международной системой в сфере финансовых телекоммуникаций. Она обеспечивает оперативную, безопасную и абсолютно надежную передачу финансовых сообщений по всему миру. SWIFT — платный сервис и довольно дорогой — до $200 тыс за подключение каждого нового клиента. Стоимость годового обслуживания составляет около 10 тыс. евро.

Сегодня к SWIFT «подключено» около 11 тыс. финансовых компаний в 200 различных государствах.

SWIFT — безусловный лидер среди существующих международных систем денежных переводов. По состоянию на январь 2021 года SWIFT регистрировала в среднем 42,1 миллиона сообщений в день. Через нее ежедневно проходит более 1 млн различных транзакций, а в год их количество превышает 2,5 млрд

Согласно данным отчета SWIFT за декабрь 2021 года почти 45% трафика SWIFT приходится на платежные сообщения, 49% представляют собой транзакции с ценными бумагами, а оставшийся трафик приходится на казначейство, торговые и системные транзакции.

Горькое лекарство

«Отключение от SWIFT» — экстремальная мера, и применяется она в исключительных случаях.

Самый подходящий к текущей ситуации аналог — это отключение банков Ирана от этой системы в 2012 году. В первый год санкций ВВП Ирана уменьшился на $75,5 млрд, экспорт товаров снизился на $21,5 млрд, а инфляция увеличилась на 12,5%. Но, надо понимать, что «отключение от SWIFT» было частью санкционных мер против правительства и бизнеса Ирана, и очень сложно определить какую именно «часть» экономика потеряла непосредственно из-за отключения от SWIFT.

Остановит ли отключение от SWIFT российскую международную торговлю? Нет.

Но оно ее сильно замедлит и затруднит.

Дело в том, что SWIFT — это не только сервис по передаче платежных поручений, но и спектр других услуг, помогающих вести международный бизнес и получать информацию о состоянии транзакциий. Помимо межбанковских платежей это еще панели бизнес-аналитики, отображающие обмен сообщениями и торговые потоки в режиме реального времени; поддержка приложений SWIFT, таких как торговля на рынке Форекс; банковская инфраструктура и инфраструктура рынка ценных бумаг; программное обеспечение для финансовой связи, основанное на обмене сообщениями SWIFT, например Alliance Messaging Hub и SWIFT Integration Layer (SIL). Плюс SWIFT — это системы отчетности, помогающие финансовым учреждениям соблюдать международные санкции, правила «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML).

Чтобы понять, что такое отключение от SWIFT для банка — представьте себе, что вам придется решать сегодняшние задачи работая на компьютере «из 1990х», с «медленным интернетом» и без приложений и современных сервисов. Кнопочные телефоны, факс, телекс. Бумажные платежки. Пакеты с наличными.

Да, конечно, в РФ есть «аналог SWIFT» — «Система передачи финансовых сообщений» (СПФС) Банка России. К ней подключено более 350 финансовых организаций.

Но, ключевой момент здесь — желание внешних партнеров сотрудничать с российскими банками в принципе. Можно подключиться к «системе» — но нельзя заставить «систему» подключиться к тебе —

работать с тобой, как с надежным партнером.

Обходные пути

Иран в свое время нашел таких «союзников», которые помогали ему в проведении международных сделок в обход санкционного режима. Правда, стоило это все очень дорого, причем обеим сторонам. Был случай, когда британский банк Standard Chartered заплатил более $327 млн штрафа, за содействие иранскому банку в обходе санкций, ограничивающих экспорт нефти. Схема там была такая — покупатель приобретал нефть у иранского партнёра, и переводил денежные средства на счет в банк, находящийся вне территории Ирана. Затем эта сумма переводились на счет в американский банк, и в нем уже их конвертировали в доллары США, после чего эти деньги переводились в другой зарубежный банк на счет, с которого деньги и уходили в исламскую республику. В результате Иран получал средства в долларах США.

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Разумеется, издержки по всем этим транзакциям перекладывались на потребителей.

Плюс — Иран очень выручила средневековая «хавала» — неформальная ближневосточная финансово-расчетная система на основе взаимозачета требований и обязательств. Как это работало — в самом общем виде — допустим, вам надо перевести деньги из Тегерана в Нью-Йорк — вы приходите к брокеру в Тегеране, который звонит в Нью-Йорк, и договаривается об этой сделке. В Нью-Йорке клиенту выдадут нужную сумму «под честное слово» человека, который сидит в Тегеране и гарантирует, мол, все в порядке, деньги есть. Потом в Нью-Йорке когда-нибудь найдется тот, кому нужно расплатиться в Тегеране — он придет к брокеру «хавалы» и тот позвонит партнеру в Тегеран. При этом формально никаких трансграничных сделок не проводится — деньги и в том, и в другом случае остаются «внутри страны». Но такая история требует исключительного уровня доверия между всеми участниками данного бизнеса. И, да, это затратная история, услуги такого брокера стоили дорого.

И в нынешней ситуации далеко не факт, что потенциальные партнеры российских банков будут им помогать. Или назначат за эту помощь экстремальную цену

Нефтяные качалки вместо игрушек и сапог

Что ждет российского потребителя в случае отключения ведущих банков РФ от SWIFT? Большие проблемы с наполнением рынка. Финансистам и предпринимателям придется выбирать приоритеты в оплате закупок — грубо говоря, решать, что важнее — проводить сделки по закупке промышленного оборудования, критически важного для российской промышленности и нефтедобычи, или оплачивать контейнеры с женскими сапогами и детскими игрушками. Понятно, что потребительские товары «пойдут в оплату» в последнюю очередь — власти сто раз давали понять, как их раздражает желание россиян покупать за рубежом высококачественные товары, которые оплачиваются за счет драгоценной валютной выручки.

Какое-то время будут использоваться старые запасы — по повышенной цене — а потом наступит «оптимизация ассортимента» — на российский рынок будет попадать необходимый минимум.

Торговля сохранится, только всего будет меньше и дороже, множество маленьких предприятий в этой сфере будут сокращать свою деятельность. Их работникам, придется грубо говоря взять «лопату в руки» — цены на их труд упадут.

Меньше ассортимент, выше цены, даже если это будут товары «отечественного производителя». Если предыдущие санкции почти не задевали наполнение российского потребительского рынка и бытовой комфорт россиян, то тут уже все гораздо серьезнее.

Впрочем, это полностью укладывается в долгосрочную стратегию властей — нефтедоллары должны идти только на обеспечение приоритетов высшего контура экономики — экспорта сырья и оплаты функционирования власти во всех смыслах. Все, кто в этот контур не входят — должны будут работать на хозяев страны за минимальную сумму — зачем им еще доступ к международной банковской системе и импортным товарам?

Впрочем, есть еще один вариант — система российских международных расчетов может перейти под контроль китайских банков, участников системы CIPS — это такой «китайский SWIFT». И тогда приоритеты сделок для российского рынка будут определяться с учетом китайских интересов.

Дмитрий Прокофьев, специально для «Новой»

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