 

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: «Спецоперация России вскроет преступления киевского режима»

28.02.2022, 1:05, Разное
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Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что в ходе проведения военной спецоперации российские силы освободили 12 населенных пунктов и стремительно приближаются к Мариуполю. По его словам, миротворческая миссия вскроет преступления украинского режима.
По мнению Прозорова, действия ополчения заставили киевских военных паниковать. Сейчас украинские власти пытаются замести следы, поэтому начали вывозить тела с территории городского аэродрома.

«Одним из первых и самых ярких военных преступлений, которые я озвучивал, являлась мариупольская тюрьма, так называемая библиотека, которая находится на аэродроме. На его территории людей держали в холодильных камерах, пытали и убивали. По моей информации, в районе мариупольского аэродрома уже несколько дней ведутся земляные работы», – пояснил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал спецоперацию в Донбассе вынужденной мерой. По словам главы государства, Киев не оставил Москве иного выбора.

Источник: rosvest.com



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