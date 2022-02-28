Мединский высказался о важности переговоров с Украиной: Каждый час – спасенные жизни

Глава российской делегации Владимир Мединский высказался о важности переговоров российской и украинской сторон в Гомельской области. По его словам, каждый час — это спасенные жизни украинских граждан, мирных жителей и украинских солдат, которые пока еще находятся на линии противостояния.

Ранее сообщалось, что от Киева ждали ответ касательно готовящихся переговоров до 15:00 мск. После того, как время истекло, российская делегация собиралась уезжать, но от Украины все-таки поступила информация о проведении переговоров.