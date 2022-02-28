 

Мединский высказался о важности переговоров с Украиной: Каждый час – спасенные жизни

28.02.2022, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава российской делегации Владимир Мединский высказался о важности переговоров российской и украинской сторон в Гомельской области. По его словам, каждый час — это спасенные жизни украинских граждан, мирных жителей и украинских солдат, которые пока еще находятся на линии противостояния.

Ранее сообщалось, что от Киева ждали ответ касательно готовящихся переговоров до 15:00 мск. После того, как время истекло, российская делегация собиралась уезжать, но от Украины все-таки поступила информация о проведении переговоров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Мнение: УДК “Боном Ричард” горит уже 2-й день

01.01 / Первые новогодние сообщения из Сирии

29.07 / ЦИК и Всероссийское общество слепых заключили соглашение о наблюдении на выборах

25.11 / По итогам переписи в ЕАО не нашли ни одного еврея

07.02 / «Они просто отключили нас»

05.10 / Система Windows 11 стала доступна для загрузки раньше срока

22.12 / Мнение: Хуситы сбили китайский БПЛА CH-4

20.12 / Полиция Улан-Удэ пресекла несанкционированную игру в футбол «головой» Ленина

16.02 / Танкистка с бревна – Личное мнение

16.02 / Королева Елизавета выпустила парфюм для собак с мускусным ароматом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика