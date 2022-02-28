 

Володин назвал позицию ряда деятелей культуры предательством своего народа

28.02.2022, 0:35, Разное
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“Неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его мнению, такая позиция является предательством своего народа и тех, кто участвует в спецоперации. “Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях”, – заявил спикер.

Тех, кто рассуждает на тему мира, Володин призвал вспомнить, что киевский режим восемь лет убивает мирных жителей Донбасса.

Разговоры о мире слышны от тех, кто родился “с золотой ложкой во рту” и уехал за границу, констатировал политик. “Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей”, – написал он.

Володин подчеркнул, что Россия предлагала Западу юридически закрепить гарантии безопасности, президент вел переговоры с лидерами США и ЕС. “Их ответ на наши мирные инициативы вы знаете”, – добавил спикер.

Володин заявил о поддержке решения президента, а также солдат и офицеров, участвующих в миротворческой операции.

“И будем делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а Россия обрела безопасность для своих граждан”, – заключил политик.



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