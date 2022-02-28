 

Администрация Instagram назвала слова российского пропагандиста Баскова ложью и дезинформацией

28.02.2022, 0:30, Новости дня
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“Ложная информация. Проверено независимыми экспертами по проверке фактов”, – говорится в сообщении администрации соцсети. 

При нажатии на кнопку “Подробнее”, появляется сообщение, что слова Баскова о том, что “Россия войны не начинает”, являются дезинформацией.

Скриншот: nikolaibaskov / Instagram
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя, в частности, реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

27 февраля, на четвертый день массового российского вторжения в Украину официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о гибели российских военных на украинской территории. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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