 

Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты

28.02.2022, 0:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.

«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.

«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.

Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.

В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. РФ неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Российские ученые исследуют изменения климата за последние 540 млн лет

31.07 / Генерал МВД объяснил рост числа публикаций в СМИ о преступлениях полицейских

12.07 / Протасевич подал знак, что его сообщения в соцсетях контролируют

18.08 / Facebook отказалась комментировать блокировку аккаунта Ашрафа Гани

09.02 / Cadillac в январе увеличил продажи в России

05.10 / Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя

17.01 / «Мы не можем ассоциироваться с партией» — Лувр запретил Ле Пен сниматься в предвыборных видео на фоне музея

25.05 / Врачи рассказали, как минимизировать вред для здоровья от занятий спортом в городе

28.06 / Путин и Си Цзиньпин договорились о продлении договора о добрососедстве

17.08 / Трамп поддержал реформу Почтовой службы и расширение очного голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика