Евросоюз ужесточил санкции против России

Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, главы МИД стран ЕС приняли решение, что российские самолеты больше не смогут летать в воздушном пространстве Евросоюза. Кроме того, некоторые российские банки отключат от системы SWIFT, полный список финансовых организаций опубликуют к началу работы европейских регуляторов утром понедельника, передает РИА «Новости».

Также, в ЕС решили заморозить активы Банка России. По словам Борреля, благодаря новым санкциям будет заблокировано около половины финансовых активов ЦБ. Помимо этого, главы МИД стран ЕС договорились включить в санкционные списки «российских олигархов» и ключевые политические и военные фигуры.

Ранее Боррель объявил о намерении ЕС расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.

В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ РФ к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».