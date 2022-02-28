Мнение: Эль-Мюрид – второе дыхание

Не могу не отметить то, как блестяще излагает в последнее время Эль-Мюрид:

“Спецоперация по демилитаризации 40 миллионов наркоманов продолжается. Денецификационные войска вошли в Харьков, уже есть ролики уличных перестрелок в городской застройке. Предварительно ночью под ракетные удары попало какое-то углеводородное хранилище, и Украина досрочно закрыла квоту на углеродный след на несколько тысяч тонн выброшенного в атмосферу углекислого газа”.

Весь абсурд всего невероятного и кромешного бреда, который мы переживаем – правда, пока еще только в медиапространстве – выражен кратко, емко и исчерпывающе.