 

Мне не стыдно за Родину и армию: прославленный биатлонист Ростовцев осудил «стыдливость» в Сети

28.02.2022, 0:10, Новости дня
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Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр и экс-тренер по стрелковой подготовке женской сборной РФ по биатлону Павел Ростовцев раскритиковал провокационные акции «Нет войне!». По словам спортсмена, их участники делят общество на «красных» и «белых», а этого делать осознанные личности не могут.

Ростовцев убежден, что это не мирный способ объединить людей с похожими взглядами, а зомбирующие граждан призывы. Сейчас все россияне переживают за то, что происходит на Украине, но боевые действия идут не только там, но и в сфере СМИ и в интернете, подчеркнул знаменитый тренер.

«Да, мы все сожалеем, и нам многое не нравится, но другого выхода не было, поэтому те, кто присоединяется к подобным антироссийским акциям, должны хорошенько подумать, кто на самом деле за этим стоит», — пояснил Ростовцев.

Бывший наставник женской сборной добавил, что ему за Родину и армию не стыдно. По словам биатлониста, когда на границах России, в братском народе происходят подобное, других способов отстоять право быть сильными у нашей страны просто не было.



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