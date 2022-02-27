Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина

Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу

и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Президент России приказал перевести

силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

“Высшие должностные силы ведущих стран НАТО допускают и

агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру

обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской

армии в особый режим несения боевого дежурства”, – сказал Путин.

Стратегические силы, как сообщает справочник на сайте Министерства

обороны, рассчитаны на сдерживание агрессии по отношению к России и ее

союзникам. В таком случае агрессор подавляется всеми возможными видами оружия,

ядерным в том числе.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной

спецоперации. Ее цель – демилитаризация и денацификация Украины, а также защита

жителей ДНР и ЛНР. По словам Путина, мирные граждане республик восемь лет

подвергались геноциду. Президент подчеркнул, что оккупировать Незалежную никто

не собирается.