 

Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина

27.02.2022, 23:05, Разное
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Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу
и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Президент России приказал перевести
силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

“Высшие должностные силы ведущих стран НАТО допускают и
агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру
обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской
армии в особый режим несения боевого дежурства”, – сказал Путин.

Стратегические силы, как сообщает справочник на сайте Министерства
обороны, рассчитаны на сдерживание агрессии по отношению к России и ее
союзникам. В таком случае агрессор подавляется всеми возможными видами оружия,
ядерным в том числе.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной
спецоперации. Ее цель – демилитаризация и денацификация Украины, а также защита
жителей ДНР и ЛНР. По словам Путина, мирные граждане республик восемь лет
подвергались геноциду. Президент подчеркнул, что оккупировать Незалежную никто
не собирается.



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