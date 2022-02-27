Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу
и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Президент России приказал перевести
силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
“Высшие должностные силы ведущих стран НАТО допускают и
агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру
обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской
армии в особый режим несения боевого дежурства”, – сказал Путин.
Стратегические силы, как сообщает справочник на сайте Министерства
обороны, рассчитаны на сдерживание агрессии по отношению к России и ее
союзникам. В таком случае агрессор подавляется всеми возможными видами оружия,
ядерным в том числе.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной
спецоперации. Ее цель – демилитаризация и денацификация Украины, а также защита
жителей ДНР и ЛНР. По словам Путина, мирные граждане республик восемь лет
подвергались геноциду. Президент подчеркнул, что оккупировать Незалежную никто
не собирается.
Смотреть комментарии → Комментариев нет