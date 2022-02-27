Гадзиковский посчитал Смольный безразличным к высокой аварийности на дорогах Петербурга

Депутат муниципального округа «Правобережный» Невского района Петербурга Станислав Гадзиковский встретился с журналистом «Петербург Ньюс». Темой встречи стало катастрофичное состояние дорожной сети Северной столицы. Мундеп сомневается в честности обещаний Смольного и призывает горожан не надеяться на исправление дорожных «прорех».

«Я сейчас активно двигаюсь в Выборгском районе, это метро «Лесная», здесь, конечно, какой-то ужас и кошмар. «Лесная», «Площадь Мужества», ну и в других районах города, я везде езжу, везде яма на яме», — поделился собеседник издания.

Гадзиковский отметил, что дорожное покрытие по «рабочим» маршрутам губернатора Александра Беглова обслуживается коммунальными службами безукоризненно.

Петербуржцы пытаются донести до чиновников подтверждения ужасного состояния дорог, но более 2,8 тыс. обращений находятся в подвешенном состоянии. По мнению экспертов, большая часть транспортных происшествий происходит из-за плачевного качества дорожного покрытия.