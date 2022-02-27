Мнение: Ядерное оружие готово к применению?

Президент России вызвал в Кремль министра обороны и начальника Генштаба.

Президент рассказал генералам: «Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны».

Сообщив генералам, что на Западе агрессивно высказываются о России, Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов ответили: «Есть!». И отправились выполнять приказ.



отсюда

Стратегические силы сдерживания – это Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основа СНС – ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и стратегические ядерные силы.

Я правильно понял, что Путин приказал перевести в особый режим несения боевого дежурства именно ядерное силы? Я правильно понял, что Путин не исключает применение ядерного оружия?

Фотография отсюда

—