 

Мнение: Ядерное оружие готово к применению?

27.02.2022, 21:50, Разное
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Президент России  вызвал в Кремль министра обороны и начальника Генштаба.

Президент  рассказал генералам:    «Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны».

Сообщив генералам, что на Западе агрессивно высказываются о России, Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов ответили: «Есть!». И отправились  выполнять приказ.


отсюда

Стратегические силы сдерживания – это Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основа СНС – ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и стратегические ядерные силы.

Я правильно понял, что Путин приказал перевести в особый режим несения боевого дежурства именно ядерное силы? Я правильно понял, что Путин не исключает применение ядерного оружия?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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