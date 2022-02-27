 

Володин назвал киевский режим филиалом США

27.02.2022, 21:35, Разное
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За годы после государственного переворота неонацисты получили доступ к институтам власти, запугивали население и промывали мозги молодежи русофобией, написал Володин в своем телеграм-канале.

“Вашингтон выбрал Украину как проект “анти-Россия”, – подчеркнул политик.

Он напомнил, что все эти годы Россия стремилась к миру. Со своей стороны НАТО вопреки обещаниям продолжает приближать свою военную инфраструктуру к границам России, указал спикер.

Политик обратил внимание, что Россия дала украинским властям возможность пойти на переговоры, но они уклонились. Делегация РФ прибыла в Гомель, однако представители украинских властей туда не явились.

“Кого ждем? Наркоманов, бандеровцев и неонацистов? Они не думают о народе, они не думают об Украине. Сегодня киевский режим — это филиал США. Это надо понять всем, кто говорит о необходимости диалога”, – заявил Володин.

Российская делегация в воскресенье, 27 февраля, прибыла на переговоры в Гомель. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Российская сторона гарантировала безопасность украинской делегации.



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