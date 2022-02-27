 

Офис Зеленского подтвердил встречу делегаций России и Украины на украинско-белорусской границе

27.02.2022, 21:35, Разное
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Офис Владимира Зеленского подтвердил, что делегации России и Украины встретятся для переговоров на украинско-белорусской границе. Это произойдет в районе реки Припять.

При этом обозначено, что встреча состоится без предварительных условий. Александр Лукашенко заявил, что вся техника в Белоруссии во время переговоров останется на земле.



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