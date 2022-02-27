 

Гордон – российской армии: П…здуйте на х…й отсюда, е…аные п…дарасы!

27.02.2022, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я ненавижу ваше государство. Я ненавижу вашу армию, которая сеет смерть у меня дома. Это страшное преступление. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к российским солдатам: вас посылают сюда как пушечное мясо. Горят массово БТРы, танки, вас сжигают заживо. Весь народ встал. Я хочу сказать российской армии: п…здуйте н…хуй отсюда, е…аные п…дарасы!” – сказал украинский журналист. 

Ведущая перебила Гордона и сказала, что телеканал не может позволить мат в эфире: “Это правда, совершенно недопустимо!”. После этого в студии прервали включение журналиста. 

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК “Бук” – один, “Грады” – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Привившийся «Спутником V» испанец похвалил организацию вакцинации в России

12.12 / Экс-премьер Литвы придумал способ давления на Лукашенко

19.09 / Главный эпидемиолог РФ счел нормой рост заболеваний коронавирусом

01.01 / Регулятор Индии разрешил применять вакцину AstraZeneca

23.09 / “Больше не выгляжу, как прежде”. 56-летняя Линда Евангелиста заявила, что операция по откачиванию жира изуродовала ее до неузнаваемости

07.08 / CNN – спецслужбы США изучают пакет генетических данных из Ухани — чтобы понять, откуда взялся коронавирус

08.05 / Эксперты рассказали об изменении образа СССР в играх о Второй мировой войне

15.03 / Toyota прекратила прием заказов на актуальный Land Cruiser 200 в Японии

03.07 / Кадыров сообщил о смерти отца Нурмагомедова

31.12 / В киевском метро установили первое табло, показывающее отсчет времени до прибытия поезда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика