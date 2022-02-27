 

На Волыне результате ракетного удара по воинской части погиб украинский военный

27.02.2022, 21:30, Новости дня
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“К сожалению, после сегодняшнего поражения ракетой вне города мы получили потерю нашего защитника”, – сообщил он.

https://www.facebook.com/official.VVMR/videos/480965237069518/

О ракетном ударе по воинской части стало известно утром. Глава Волынской облгосадминистрации Юрий Погуляйко сообщал в Facebook, что ракеты выпустили со стороны Беларуси.

https://www.facebook.com/YurijPoguliajko/videos/943997259838905/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК “Бук” – один, “Грады” – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина. Также для россиян закрыли воздушное пространство ЕС.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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