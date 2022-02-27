Поветкин и Карякин поддержали «Операцию Z» на Украине

Заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли Александр Поветкин и президент Федерации ММА Калмыкии, МСМК РФ по вольной борьбе Санал Анчеев поддержали спецоперацию на Украине. Также свою поддержку высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

«Сила в правде. Эта известная фраза, которую произнес Сергей Бодров, сегодня отражает суть происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я #запрезидента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет. Любая война заканчивается. Пусть и эта закончится в ближайшие дни #СвоихНеБросаем», – написал Поветкин в своем Instagram.

Также свою позицию высказал и Анчеев.

«В эти дни удивляет Владимир Зеленский: «Буду вести переговоры… не буду вести переговоры». За эти дни украинский лидер несколько раз менял свою позицию. Складывается впечатление, что он не понимает, что нужно делать. Из-за его неуверенных действий встречу несколько раз отменяли и снова назначали. Насколько знаю, сегодня ситуация повторилась. Делегация РФ весь день прождала украинскую сторону в Гомеле, а когда собралась уезжать, оппоненты вдруг согласились на разговор. Даже заявили, что готовы обсуждать ситуацию и договариваться. Хуже нет, когда будущее страны в руках столь непостоянного человека», – написал он в Instagram.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал действия Путина по проведению спецоперации на Украине. Карякин родился в Симферополе, в 2009 году он был принят в гражданство России.

«Уважаемый, Владимир Владимирович, обращаюсь к вам в это сложное время, когда наша страна во главе с вами борется за безопасность мирного русского населения Донбасса и Луганской народной республики. Борется за демилитаризацию и денацификацию Украины с ее правящим режимом, поставившим безопасность всей Европы и нашей страны под угрозу, в угоду своим политическим целям и амбициям. Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией, на землях, где прошло мое детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники», – написал Карякин в своем Twitter.

Он отметил, что «долгие 8 лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов и потерь человеческих жизней, непрекращающегося геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима. Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира! Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач».

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.