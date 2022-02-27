 

Украинские войска нанесли удар по водоводу «Северский Донец – Донбасс»

27.02.2022, 21:25, Новости дня
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Украинские войска нанесли удар по водоводу «Северский Донец – Донбасс», в результате обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта, сообщил штаб теробороны Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 20.10 украинские вооруженные формирования открыли огонь по поселку Победа в Горловке. Повреждения получил трубопровод канала «Северский Донец – Донбасс». Его работа остановлена еще 25 февраля, но в результате сегодняшнего обстрела трубопровод требует дополнительного ремонта», – приводит сообщение РИА «Новости».

Жителей призвали иметь запас воды на несколько дней.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.



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