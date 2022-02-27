В одну и ту же воду: 8 с половиной девушек Бена Аффлека

Шайенн Ротман (1990-1997)

Растворившаяся во времени Шайенн, отношения с которой Бен завел в школе, – единственная его возлюбленная не из мира кино. Хотя Аффлек хотел, чтобы она тоже стала актрисой. Ради любимой Бен переехал из Калифорнии на север страны, в Вермонт, где училась Шайенн, поступил в тот же университет. Этот шаг не спас отношения: история гласит, что Шайенн изменила Бену, из-за чего они расстались.

Гвинет Пэлтроу (1997-1999)

25-летний Аффлек познакомился с Гвинет Пэлтроу, когда она только рассталась с Брэдом Питтом. Поначалу Бен был ее “жилеткой”, но после актеры стали близки. Они держали роман в секрете два года, пока не стали сниматься вместе в фильме “Влюбленный Шекспир”, сделав его киноклассикой – картина получила 13 “Оскаров”. Ходили слухи, что в жизни Бена произошла та же трагедия и Гвинет изменила Бену с игравшим Шекспира Джозефом Файнсом (младшим братом Рэйфа Файнса), но сами экс-влюбленные причину разрыва не называли.

Сандра Буллок (1999)

Разочарованный после двух неудачных романов Бен уходит в работу, но на съемочной площадке фильма “Силы природы” его партнершей становится Сандра Буллок. Актриса в тот период тоже переживала разрыв – незадолго до этого она рассталась с музыкантом. Но пара довольно быстро распалась, залечив душевные раны друг друга. Правда, инициатором снова стал не Бен – якобы Сандра сочла Бена “скучным”.

Дженнифер Лопес (2002-2004)

Через пару лет Аффлека приглашают на съемки комедии “Джильи”. Фильм мог бы войти в историю тремя премиями “Золотой малины”, в том числе за роль Аффлека. Но все затмил начавшийся роман Бена и исполнительницы главной женской роли суперзвезды Дженнифер Лопес, альбом которой только что попал в Книгу рекордов Гиннеса. И конечно же, Лопес, как и все остальные девушки Аффлека, переживали непростой этап в жизни. Джей Ло, например, разводилась со вторым мужем.

Аффлек и Лопес наслаждались своими отношениями. Лопес сняла клип на хит Jenny from the Block, и он становится громким заявлением о романе – Аффлек сыграл в нем возлюбленного певицы. Журналисты превозносят “Беннифер” как лучшую пару Голливуда, вскоре они объявляют о помолвке, Аффлек дарит любимой кольцо за $2,5 млн, весь Голливуд живет в предвкушении свадьбы… Но вдруг Лопес за день до церемонии все отменяет, ничего толком не объясняя. Через год Лопес выйдет замуж за певца Марка Энтони, через четыре – родит двойняшек, через десять – в процессе развода отдаст Марку чуть ли не половину своего состояния. Лишь спустя много лет они признаются – причиной разрыва стало пристальное внимание прессы, папарацци и всего мира, и они просто не выдержали натиска.

Дженнифер Гарнер (2004-2018)

Бен же почти сразу после расставания начинает встречаться с актрисой Дженнифер Гарнер, которая… да, как раз приходила в себя после разрыва. Она рассталась с партнером по сериалу “Шпионка”, сделавшему ее знаменитой, Майклом Вартаном. В 2005-м Гарнер и Аффлек поженились, и у них рождаются две дочери и сын. Бен в интервью называет Гарнер “женой мечты”, но…

Кристина Узунян (2015)

Спустя десять лет после свадьбы Гарнер объявила, что подает на развод (документы были поданы только в апреле 2017 года, а официально бракоразводный процесс был завершен 7 ноября 2018 года). Журналисты раскопали, что Аффлек встречался с няней их с Дженнифер детей Кристиной Узунян. Так начался бушевавший почти два года “Нянягейт”. И только Дженнифер сказала, что Бен – любовь всей ее жизни и она хочет его простить, как Кристина стала терроризировать Бена смсками с угрозой рассказать журналистам “всю правду” о романе. Но этого так и не произошло. Некоторые СМИ писали, что Аффлек заплатил ей круглую сумму за молчание и они с Гарнер продолжили жить вместе.

Линдси Шукас (2015-2019)

Продюсер мегапопулярного шоу Saturday Night Live Линдси Шукас, встретив Аффлека, развелась с мужем и два года ждала аналогичного шага от Бена. Гарнер специально ездила встречаться с Линдси и после их разговора наконец подала на развод. Линдси и Бен обручились, но до свадьбы опять дело не дошло: папарацци сфотографировали свидание Аффлека и моделью Playboy Шоной Секстон, которая вдвое моложе Бена. Но то была просто интрижка.

Ана де Армас (2019-2021)

Это был первый “легальный” роман спустя два года после официального развода Бена и Дженнифер Гарнер. Они вместе снимаются в эротическом триллере “Глубокие воды”… и снова женщина бросает Аффлека. Очаровательная кубинка уходит от сделавшего ей предложение Бена, потому что он был против рождения ребенка. “За кадром” все эти годы остаются разговоры о пристрастии Аффлека к алкоголю, что может быть причиной столь частых расставаний.

Дженнифер Лопес 2.0 (с мая 2021-го)

После расставания с Аной де Армас актер ожидаемо ищет утешения, но неожиданно находит в объятиях Дженнифер Лопес, которая к весне 2021-го разорвала помолвку с Алексом Родригесом. Все лето прошлого года папарацци и поклонники актеров пытались найти подтверждение версии, что все это хорошо продуманная пиар-кампания. Но нет. В сентябре Беннифер официально выходит в свет на Венецианском кинофестивале и все видят, насколько они счастливы друг с другом. Как будто и не было этих 17 лет и полдюжины романов на двоих.

Откуда же еще ½?

Аффлеку приписывают еще несколько романов, и прежде всего – с Николь Кидман (она как раз тяжело уходила от Круза). А также с одной из девушек Бонда, голландкой Фамке Янссен (она бросила Аффлека). Но подтверждения этой информации нет.