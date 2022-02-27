Мнение: Что будет с деньгами?

Тем временем у нас (точнее – против нас) открывается еще один фронт – финансовый. Причем тут кроют сразу из самых больших калибров – планируют наложить санкции аж на непосредственно Центральный Банк РФ. Что об этом думаю я чисто с позиций здравого смысла (как я, в общем, всегда и думаю)? Тут вроде все просто должно быть: задача Центробанка в любой стране – способствовать прежде всего поддержанию стабильности валюты своего государства; соответственно, если ЦБ ущемить или вовсе элиминировать – валюта страны должна полететь в тартарары.

Но это я рассуждаю по-деревенски, по-простому. Решил посмотреть, что пишут на этот счет блогеры, которые специализируются именно на финансовой тематике. Итак:

(блог в Телеграме “Деньги и Песец”:

“По данным на 1 февраля 2022 года, ЦБ РФ располагал резервами на $630,2 млрд, включая $113,5 млрд из ликвидной части Фонда национального благосостояния.

Почти половина ЗВР ($311,2 млрд) размещена в иностранных ценных бумагах, четверть ($151,9 млрд ) – на депозитах в иностранных коммерческих и центральных банках. $132,2 млрд из ЗВР (21%) приходится на золото, которое находится преимущественно в хранилищах ЦБ внутри России.

В странах, которые непосредственно вводят санкции, размещено 39% резервов.

Если к заморозке присоединятся Япония и МВФ, то под «блокадой» окажется уже 56% ЗВР.

В Китае на последнюю отчетную дату ЦБ (30 июня 2021 года) хранил 14,2% резервов. Однако речь идет главным образом о юанях, которые пригодны разве что для двусторонней торговли.

Золото, которое хранится в РФ и этим «защищено» от физической конфискации, также может оказаться бесполезным: реализовать его на мировом рынке за твердую валюту санкции едва ли позволят. Это может довести долю заблокированных резервов до 77%.

Поймите простую вещь. «Резервы» – это не «собственность ЦБ». Это именно «резервы» – сумма, которая обеспечивает возможность всем участникам международной торговли в любой момент получить доступ к своим средствам – вне зависимости от того, что бы ни случилось с банками, в которых открыты ваши валютные счета.

Нет резервов – нет и валютных счетов, скажет банкстер. Жди, когда будут деньги. Это как раньше было в обменниках валюты – нет долларов в кассе – стой и жду в очереди, пока кто то не принесет свою сумму для продажи. А нет счетов – нет импорта. Нет. Импорта”.

Это более сухая констатация. Есть и чуть более апокалиптическая. Это блог трейдера Артака Босояна (ФБ).

“1. Сейчас пошли разговоры о том, что Запад собирается заморозить активы ЦБ России.

2. Нужно абсолютно четко понимать, что это – ЕСЛИ произойдет – является фактически декларацией войны. Ядерной державе. Со всеми вытекающими. (О которых даже писать не хочется.)

3. А еще это будет означать зеркальный дефолт России по всем своим внешним обязательствам (причем, не только государственным, но и госкорпораций) и конфискацию всех иностранных активов в России. Разумеется, Россия тогда будет не единственным дефолтёром – под эту сурдинку свои суверенные дефолты начнут устраивать и другие страны. Это может стать триггером.

4. А еще это будет означать, что Путин, на фоне остальных мировых лидеров – готовых идти на дальнейшее обострение – оказывается еще и не самым сумасшедшим.

5. Потому что все это шарахнет и по Европе довольно сильно, мало не покажется. Через энергетический кризис как минимум. Экономика России относительно примитивна, и потому менее хрупка в условиях военного времени.

Но я все же надеюсь, что они на это не пойдут. Слабая, прямо скажем, надежда. С учетом пункта № 4. Слово – не воробей, вообще-то, такие вещи обсуждать вслух.

Ибо даже если они начнут потом лихорадочно о чем-то договариваться, “де-эскалировать”, и т.д., в глобальной финансовой системе и долговых рынках начнутся крайне неприятные события. Они построены на доверии. А какое может быть “доверие” к сумасшедшим – даже если они очухались и “передумали” дальше обострять, в какой-то момент?..

В общем, блокировка резервов ЦБ России – это переход Рубикона. Или открытие ящика Пандоры, как угодно”.

Второй блогер как бы намекает, что дефолт России по всем своим обязательствам может нанести очень сильный удар по всей мировой экономике, которая и так находится, мягко говоря, в довольно скверной форме после двух лет пандемийного безумия. Но и тут нельзя исключать, что, возможно, именно это и является целью, ведь у такого кризиса будет по крайней мере одно преимущество с точки зрения акторов всей мировой повестки: у этого кризиса будет общепризнанный всеми виновник, кто бы вы думали? Это Путин в частности и наша дорогая Россия в целом. ТО ЕСТЬ, если уж по положа руку на сердце – фигуры, которых НИКОМУ НЕ ЖАЛКО. А любые другие возможные виновники будут не виновники, а ЖЕРТВЫ. В том числе и те, кто успел очень сильно замазаться в ковидной афере (о которой в мире УЖЕ все – очень удачно – забыли).

Тем, кто затеял это всё, используя “Путина” как попку, нужен “Вариант “Гитлер”. Они его получат. Ну а нам – надо готовиться к карточкам. Кстати, интересная деталь: все уже настолько устали от криков “Волки! Волки!” за последние годы – что гречку, насколько можно заметить, у нас никто не скупает. Возможно, именно в этот раз – зря.

И да хороший вопрос из блога того же Артака Босояна:

“Вообще, конечно, начинать крупную военную операцию в соседней стране, ежедневно слушать про угрозы “калечащих санкций”, и при этом продолжать держать существенные резервы ЦБ на корсчетах западных банков – это как?.. Слабоумие или отвага?”