Найден способ борьбы с сердечной недостаточностью

Британские ученые нашли способ, позволяющий восстановить кровеносные сосуды сердца, которые были повреждены из-за сердечной недостаточности.

В рамках исследования специалисты уделили особое внимание гликокаликсу – гелеподобному слою в кровеносных сосудах. Выяснилось, что в первую очередь именно эта структура повреждается при различных заболеваниях. В частности, данное повреждение связано с повышенным движением жидкости в стенках сердца. Это способствует появлению отека и увеличению жесткости сердечной мышцы.

Для восстановления гликокаликса ученые дали подопытным мышам ангиопэтин-1. Спустя три часа были произведены замеры, которые показали, что слой стал толще.

По мнению ученых, это открытие поможет понять причину, почему у некоторых людей с диабетом нет высокого кровяного давления или ишемической болезни сердца, но при этом развивается сердечная недостаточность.