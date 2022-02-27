 

Найден способ борьбы с сердечной недостаточностью

27.02.2022, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские ученые нашли способ, позволяющий восстановить кровеносные сосуды сердца, которые были повреждены из-за сердечной недостаточности.

В рамках исследования специалисты уделили особое внимание гликокаликсу – гелеподобному слою в кровеносных сосудах. Выяснилось, что в первую очередь именно эта структура повреждается при различных заболеваниях. В частности, данное повреждение связано с повышенным движением жидкости в стенках сердца. Это способствует появлению отека и увеличению жесткости сердечной мышцы.

Для восстановления гликокаликса ученые дали подопытным мышам ангиопэтин-1. Спустя три часа были произведены замеры, которые показали, что слой стал толще.

По мнению ученых, это открытие поможет понять причину, почему у некоторых людей с диабетом нет высокого кровяного давления или ишемической болезни сердца, но при этом развивается сердечная недостаточность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / “Почему вы меня толкаете?” Охрана Зеленского мешала журналисту Ткачу задать вопрос президенту. Видео

10.02 / В мире сделано 4,7 млрд тестов на коронавирус – Всемирная организация здравоохранения

16.12 / Мужчина и женщина упали на рельсы в московском метро

04.02 / Гривна подорожала ко всем основным валютам

18.01 / «Молдовагаз» попросила помощи акционеров с очередным платежом за газ

29.10 / В Европе отреагировали на убийство людей в Ницце

19.10 / На российском рынке зафиксирован дефицит автомобилей

14.03 / В Испании полиция обнаружила самодельную подводную лодку, которую могли строить для перевозки наркотиков

29.06 / В Кремле назвали ложью статью о «сговоре» РФ с талибами

12.12 / Макс Фадеев призвал ввести в РФ смертную казнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика