Мнение: Поддерживайте наших парней!



Хохло-пропаганда хреначит не по детски, тут, привет Маргарите Симоньян, мы в жопе – черт бы все подрал. Соловьев, Ирада Зейналова и т.д. клево – но мало. Ребята, поддерживайте наших парней!

Тупым пацифистам или того хуже на заметку – вас будут убивать не разбираясь – за Запад вы или против. Гитлер не спрашивал – он уничтожал. Максимум, можно было отсрочить свой конец, став полицаем. Каждый раз, когда вы видите человека, который трет нам за "Нет войне" – смотрите именно так – это либо потенциальный труп (очень тупой) или латентный полицай. Чем трусливее чмо, тем больше вероятность, что он будет потом в расстрельной команде, но не с нашей стороны. С трупов выковыривать золотые зубы.

Дело не только в Украине, хотя посмотрите, как сегодня нацики прячутся за гражданскими – а ведь они 8 лет Армию России сдерживали. Дело – в сломе миропорядка.

Каждый гад с Айфоном, Айпадом, самокатом и кофе, кто лепит вам за "мир во всем мире" – просто тупой и не одупляет, что он обязан этим Армии России. Сирия, Ливия, даже Грузия поняла – теперь против санкций.

Россия ни на кого не нападает. Мы – не хотим завоевать Украину. Задача наших парней – уничтожить фашисткую гадину, которую не добили наши деды.

Каждый, кто отрицает это – вольно или невольно поддерживает нацизм.

Мы победим! Только так!

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