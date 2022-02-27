 

Мнение: Поддерживайте наших парней!

27.02.2022, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Хохло-пропаганда хреначит не по детски, тут, привет Маргарите Симоньян, мы в жопе – черт бы все подрал. Соловьев, Ирада Зейналова и т.д. клево – но мало. Ребята, поддерживайте наших парней!

Тупым пацифистам или того хуже на заметку – вас будут убивать не разбираясь – за Запад вы или против. Гитлер не спрашивал – он уничтожал. Максимум, можно было отсрочить свой конец, став полицаем. Каждый раз, когда вы видите человека, который трет нам за "Нет войне" – смотрите именно так – это либо потенциальный труп (очень тупой) или латентный полицай. Чем трусливее чмо, тем больше вероятность, что он будет потом в расстрельной команде, но не с нашей стороны. С трупов выковыривать золотые зубы.

Дело не только в Украине, хотя посмотрите, как сегодня нацики прячутся за гражданскими – а ведь они 8 лет Армию России сдерживали. Дело – в сломе миропорядка.

Каждый гад с Айфоном, Айпадом, самокатом и кофе, кто лепит вам за "мир во всем мире" – просто тупой и не одупляет, что он обязан этим Армии России. Сирия, Ливия, даже Грузия поняла – теперь против санкций.

Россия ни на кого не нападает. Мы – не хотим завоевать Украину. Задача наших парней – уничтожить фашисткую гадину, которую не добили наши деды.

Каждый, кто отрицает это – вольно или невольно поддерживает нацизм.

Мы победим! Только так!

Источник: Вместе победим!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Ученые объяснили низкий уровень кислорода у пациентов с COVID-19

05.04 / В Тайге задержали лидера ячейки “Свидетелей Иеговы”

30.12 / Итоги года. Что год грядущий нам готовит: прогноз на 2022 год

28.07 / Мнение: Приговор капитану НКВД Долгушеву

19.09 / Отдельный ад в вестибюле театра

05.02 / Федосеева-Шукшина корит себя за скандал во время последней встречи с Куравлевым

08.09 / Под Волгоградом пьяный отец сбил свою трехлетнюю дочь и скрылся

02.10 / Стало известно, где Шаляпин познакомился с женой-миллионершей

09.02 / В Госдепе США увидели возможность для снижения рисков в отношениях с Россией

24.09 / Названы опасные симптомы «плохого кашля»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика