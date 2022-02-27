 

Путин приказал…

27.02.2022, 20:50, Разное
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…перевести силы сдерживания в российской армии в режим боевого дежурства. Это касается ядерного оружия.

Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, передает РИА Новости.

В стратегические силы сдерживания входят Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу первых составляют ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности и стратегические ядерные силы.

«Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но

высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны»,

— сказал Путин.

Заместитель председателя Совета Безопасности и экс-президент РФ Дмитрий Медведев ранее предложил вернуть смертную казнь для преступников после приостановки членства РФ в ПАСЕ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «спецоперации» в Украине. В российском Минобороны заявили, что «выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии». ВС РФ весь день наносили удары по Киеву, Харькову и другим украинским городам. 25 и 26 февраля Украина также подверглась обстрелам.

Источник: Новая газета



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