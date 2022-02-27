Мнение: Особый режим

По приказу Путина Минобороны переводит российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Это может быть достаточно тревожным знаком. Который свидетельствует о возможном применении на территории Украины каких-либо особо тяжелых или даже нековенциональных вооружений. Приведение стратегических сил в состояние особой готовности в таком случае — предупреждение ядерным державам, в первую очередь США, чтобы они не вмешивались.

Здесь есть два объяснения. Зеленский все-таки выслал на переговоры свою делегацию, только переговоры должны будут пройти на белорусско-украинской границе, а не в самой Белоруссии. Соответственно, угроза применения такого оружия — это просто переговорная позиция, которая сейчас, будем говорить, не слишком убедительная для выдвижения ультиматума.

Второе объяснение — военная обстановка развивается крайне неблагоприятно для Кремля несмотря на вроде бы захваченную инициативу и продвижение куда-то вперед. Осмысленность действий утрачивается, темпы продвижения низкие, потери, как можно судить, колоссальные. Еще пару дней, максимум три — и происходящее кардинально изменится на обратное. Ввод дополнительных сил проблему не решает, уже понятно, что вся «спецоперация» спланирована из рук вон плохо на совершенно ложных предпосылках. Не получается обеспечить даже медийное прикрытие — обещанное расширение ДНР-ЛНР до границ областей стоит на месте, а продвижение к границам крайне медленное и тоже сопровождается тяжелыми и кровопролитными боями. За два-три дня возможно взять Мариуполь (что не факт), но выполнить задачу по выходу к границам — нет. После чего начнутся качели — украинская армия может начать переходить в наступления, что совсем подорвет картину происходящего.

Поэтому риск применения чего-то явно выходящего за рамки разумного возрастает. Военного значения у него нет, так как подобные вооружения применяются с самого начала и служат для проламывания вражеской обороны. Обороны нет, но есть огромное количество очагов сопротивления. Тяжелые вооружения и неконвенциональные боеприпасы в этом случае не имеют практического смысла, но вот в качестве инструмента террора и устрашения — вполне.

Примерно понимая, что за люди сидят в Кремле, а также тот тупик, в котором они оказались, любое решение подобного рода от них можно ожидать. Благо, примеров террористической деятельности хватает.

В общем, ситуация явно вызывает тревогу.

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